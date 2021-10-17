Правоохранители обработали спреем Blokit поверхности в 24 пабах. Ранее во всех этих заведениях служебные собаки нашли следы наркотиков.

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Как работает "антикокаиновый спрей"

Спрей образует на поверхности липкую пленку, которая разрушает кокаин.

Кроме этого, вещество придает кокаину горький привкус, который человек будет ощущать следующие несколько часов.

Производитель Blokit уверяет, что спрей не токсичен для организма.



"Антикокаиновый спрей" / Фото Bunzl

При этом эксперты, в частности наркологи, сомневаются в его эффективности. Они убеждены, что использование спрея лишь отвлекает внимание общественности от решения реальных проблем, связанных с потреблением наркотиков.

Тем не менее полиция не сдается

Правоохранители покрыли спреем туалеты, урны и даже пеленальные столики в пабах.

Дарлингтон ничем не отличается от других крупных городов, здесь люди употребляют наркотики, и было бы наивно думать иначе. Разница в том, что мы принимаем меры для решения этой проблемы,

– заявил сержант Мэтт Пламб.

В целом спрей Blokit приобрел популярность в Великобритании, в частности его использовали уже в более чем 600 кинотеатрах, колледжах и даже библиотеках.