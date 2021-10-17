Британская полиция начала использовать "антикокаиновый спрей": как он работает
Источник:The Telegraph
Полиция города Дарлингтон начала использовать "антикокаїновий спрей". По их мнению, это поможет преодолеть наркозависимость в городе.
Правоохранители обработали спреем Blokit поверхности в 24 пабах. Ранее во всех этих заведениях служебные собаки нашли следы наркотиков.
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Как работает "антикокаиновый спрей"
- Спрей образует на поверхности липкую пленку, которая разрушает кокаин.
- Кроме этого, вещество придает кокаину горький привкус, который человек будет ощущать следующие несколько часов.
- Производитель Blokit уверяет, что спрей не токсичен для организма.
"Антикокаиновый спрей" / Фото Bunzl
При этом эксперты, в частности наркологи, сомневаются в его эффективности. Они убеждены, что использование спрея лишь отвлекает внимание общественности от решения реальных проблем, связанных с потреблением наркотиков.
Тем не менее полиция не сдается
Правоохранители покрыли спреем туалеты, урны и даже пеленальные столики в пабах.
Дарлингтон ничем не отличается от других крупных городов, здесь люди употребляют наркотики, и было бы наивно думать иначе. Разница в том, что мы принимаем меры для решения этой проблемы,
– заявил сержант Мэтт Пламб.
В целом спрей Blokit приобрел популярность в Великобритании, в частности его использовали уже в более чем 600 кинотеатрах, колледжах и даже библиотеках.