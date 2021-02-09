Британская вакцина AstraZeneca неэффективна против мутаций COVID-19, – Оксфордский университет
Оксфордскую вакцину ChAdOx1 nCov-19 (AZD1222) уже начали применять в Великобритании, а в ближайшее время ее планируют принять в странах ЕС. Но, несмотря на то, что ChAdOx1 nCov-19 показала высокую эффективность против исходного штамма SARS-CoV-2, новое детальное исследование свидетельствует, что против новых мутаций коронавируса, вакцина обеспечивает минимальную защиту – менее 25%.
Источник:Оксфордский университет
Предварительные результаты опубликованы на сайте Оксфордского университета и в настоящее время публикация ждет экспертной оценки.
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Суть исследования
Исследование показало, что вирусная нейтрализация нового варианта коронавируса B.1.351 была существенно ниже в сравнении с исходным штаммом и обеспечивала минимальную защиту от легкой и умеренной форм COVID-19.
Оценить степень защиты от умеренно-тяжелых форм инфекции не удалось, поскольку все добровольцы представляли группу низкого риска инфицирования.
Новое исследования подтверждает гипотезу о том, что мутации, которые циркулируют в Южной Африке будут способствовать распространению коронавируса даже среди вакцинированных или людей, которые переболели другими вариантами SARS-CoV-2 людей.
Что планируют ученые
В настоящее время команда уже работает над созданием вакцины второго поколения, которая будет адаптирована для таргетинга на варианты SARS-CoV-2 с мутациями, подобными B.1.351.
Важно и то, что вакцины от Johnson & Johnson и Novavax также показали более слабую защиту от B.1.351, которая составила 57% и 49% соответственно.
Что известно о мутациях коронавируса
По данным Sky news
- Новый штамм вируса обнаружили в ЮАР в середине декабря.
- Предварительно опасную мутацию коронавируса также обнаружили в Великобритании.
- Заразность этого штамма примерно на 50% выше известных ранее вариантов SARS-CoV-2. Так, мутация позволяет коронавирусу легче проникать в здоровые клетки и крепче удерживаться в них.
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