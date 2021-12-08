Британские ученые обнаружили новую "невидимую" версию Омикрона

Ученые из Великобритании обнаружили "невидимый" вариант штамма коронавируса COVID-19 Омикрон. Он несколько отличается от известного раньше.

Так его называют потому, что этот вид невозможно определить или отличить от других с помощью лабораторных ПЦР-тестов. Скрытый штамм был открыт учеными из Института генетики Университетского колледжа Лондона.

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Чем отличается этот подвид

В "невидимой" версии с обычным Омикроном много общих мутаций. Однако в нем нет генетических изменений, которые определяют обычные лабораторные тесты ПЦР.

! Впрочем, отмечают, что другими методами тестирования вариант коронавируса выявить можно.

В этой связи австралийские специалисты помогли изменить классификацию Омикрона на "две родственные линии".

Исследователи также пока не могут однозначно сказать, будет ли эта версия распространяться так же быстро, как стандартная. Однако "скрытая" версия является генетически отличающейся и потому может вести себя по-разному.

Впервые обнаружили новый подвид штамма среди геномов вируса, полученных в последние дни из Южной Африки, Австралии и Канады. Однако вполне возможно, что штамм распространился на большее число стран.

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Штамм коронавируса Омикрон: главное

Его уже нашли в Европе, Израиле, США, Гонконге и остальных странах.

Исследователи считают, что новый штамм появился в Южной Африке из-за низкого уровня вакцинации. Ученые также предполагают, что новый штамм мог развиться у ВИЧ-инфицированного человека.

ВОЗ заявила, что штамм коронавируса Омикрон вызывает болезнь в легкой форме. Пока от новой версии COVID-19 не обнаружена смерть.

Основными симптомами нового штамма считаются сухой кашель, общая боль по всему телу, ночная потливость и лихорадка. У детей может появляться необычная сыпь.

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