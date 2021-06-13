Ученые считают, что новые штаммы коронавируса, в частности, дельта-вариант (так называемый индийский штамм), изменили клиническую картину.

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Исследователи заявили, что наиболее частыми симптомами коронавируса являются: головная боль, насморк и боль в горле.

Вместе с тем, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент считает главными симптомами COVID-19:

лихорадку,

сухой кашель,

утомляемость.

В то же время, по мнению представителей ВОЗ, головная боль, заложенность носа и боль в горле считаются менее распространенными симптомами.

Национальная служба здравоохранения Великобритании считает основными симптомами лихорадку, длительный кашель и потерю обоняния и вкуса. Британские ученые получили новые данные благодаря приложению ZOE, что позволяет отслеживать симптомы коронавирусной инфекции.

Так, сильный кашель в начале пандемии был наиболее распространенным признаком болезни и наблюдался у 46% зараженных.

Профессор генетической эпидемиологии Королевского колледжа Лондона Тим Спектор указал, что теперь коронавирус все больше похож на обычную простуду. Сильнее всего это проявляется у молодых пациентов, переносящих заболевание в легкой форме.