Пилот компании British Airways вернулся домой после рекордных 243 дней в больнице с COVID-19. Его выписали как раз перед Рождеством.

Вследствие коронавирусной инфекции у 59-летнего Николаса Синнотта развилась респираторная недостаточность. Об этом сообщает The Times.

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Из-за проблем с дыханием сначала его поместили на искусственную вентиляцию легких. Но потом ему потребовалось еще подключение к искусственному сердцу и легким.

Все органы его тела были поражены COVID-19. Но поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота, он смог выдержать все это и пережить такую ​​серьезную болезнь,

– рассказал кардиолог Доктор Бисваджит Кар.

Вероятно, пилоту помогла и поддержка любимой. Его 54-летняя жена Никола каждый день проводила у его постели.

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