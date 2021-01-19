Британский пилот лечился в госпитале от коронавируса 243 дня
Пилот компании British Airways вернулся домой после рекордных 243 дней в больнице с COVID-19. Его выписали как раз перед Рождеством.
Вследствие коронавирусной инфекции у 59-летнего Николаса Синнотта развилась респираторная недостаточность. Об этом сообщает The Times.
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Из-за проблем с дыханием сначала его поместили на искусственную вентиляцию легких. Но потом ему потребовалось еще подключение к искусственному сердцу и легким.
Все органы его тела были поражены COVID-19. Но поскольку его здоровье было очень хорошим, как у пилота, он смог выдержать все это и пережить такую серьезную болезнь,
– рассказал кардиолог Доктор Бисваджит Кар.
Вероятно, пилоту помогла и поддержка любимой. Его 54-летняя жена Никола каждый день проводила у его постели.
Коронавирус в Великобритании: что известно
- С начала пандемии коронавируса в Британии выявили 3,43 миллиона больных коронавирус. Более 89 тысяч из них умерли.
- 14 декабря 2020 года власти страны сообщили о новом штамме коронавируса, который стремительно распространяется. Сейчас его зафиксировали в разных частях мира.
- В Великобритании прививки от коронавируса стали делать и пожилым людям в возрасте от 70 лет. В целом по стране прививки сделали уже более 4 миллионов человек.
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