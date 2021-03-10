Сейчас в Украине делают недостаточно тестирований на коронавирус, поэтому к детальной молекулярной диагностики его вариантов были не готовы. Однако "британский" штамм вируса может быть более заразным.

В то же время вопрос протекания соответствующих заболеваний – нужно изучать. Об этом рассказал врач-иммунолог и кандидат биологических наук Борис Донской.

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"Мы не ожидали, что он (COVID-19 – 24 канал) будет мутировать, а зря. Есть информация лишь о "британском" штамме, вероятно, он немного агрессивнее передается от человека к человеку", – рассказал Донской.

Вирус может избежать иммунной памяти

Он сообщил, что в случае того, если штаммы коронавируса в дальнейшем будут циркулировать – может появиться штамм, который в результате будет избегать иммунной памяти, которая была произведена к базовому – COVID-19.

Тогда люди, которые уже переболели, получат шансы заболеть снова. Однако мы не знаем, когда это произойдет,

– объяснил врач-иммунолог.

Борис Донской заявил, что сейчас есть намеки на появление мутировавшего вируса, который будет избегать иммунного распознавания, это однозначно произойдет, однако когда – неизвестно.

Медицинская система может не выдержать

Однако кандидат биологических наук отметил, что сейчас информации о соответствующих мутациях коронавируса мало и не вся она правдива, поэтому пока рано говорить о том, какие осложнения они могут вызвать.

По словам врача-иммунолога, если все будет развиваться так, как развивается, то через неделю – две в Украине будут такие цифры по заболеваемости, с которыми медицинская система вряд ли сможем справиться. Он добавил, что сейчас – оптимальной стратегией является ускорение прививок от коронавируса.

Борис Донской о мутации коронавируса: смотрите видео 24 канала

"Британский" штамм в Украине: коротко

В Украине обнаружили новую мутацию коронавируса – "британский" штамм. Инфекцию зафиксировали украинские ученые вместе с фармацевтами, сообщил председатель Комитета Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

2 случая инфицирования мутировавшим возбудителем подтвердили в Ивано-Франковске.



Мутаций коронавируса уже выявлено немало, одна из самых значительных – N501Y / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала