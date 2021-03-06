"Британский" штамм COVID-19 в Украине обнаружили случайно: как это произошло
В Украине обнаружили новую мутацию коронавируса – так называемый "британский" штамм. По словам председателя Комитета Совета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, инфекцию зафиксировали украинские ученые вместе с фармацевтами. Сделали это они случайно.
Источник:фейсбук Михаила Радуцкого
Ранее информацию о "британском" штамме коронавируса в Украине обнародовали СМИ. Впоследствии ее подтвердил главный санврач Виктор Ляшко. Болезнь обнаружили у 2 пациентов из Ивано-Франковской области.
Читайте больше Ляшко подтвердил, что в Ивано-Франковской области обнаружили "британский" штамм коронавируса
Как в Украине обнаружили "британский" штамм: детали от Радуцкого
Он напомнил, чтобы выявить мутации коронавируса, Украине приходится отправлять образцы биоматериала больных в лабораторию ВОЗ в Германии. После следует еще ожидать несколько месяцев ответа. Однако в случае с британским штаммом все произошло случайно.
Подробнее
- Частная фармацевтическая компания проводила испытания тестов, которые более эффективно обнаруживают новые мутации болезни.
- Специалисты арендовала аппарат для секвенирования геномов коронавирусной болезни и закупили необходимые реагенты.
- В то же время сотрудники Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского отвечали за вирусологическое наблюдение за испытаниями.
- В итоге исследователи проверили несколько образцов биологического материала от больных в Западной Украине и обнаружили два случая "британского" штамма.
Фактически специалисты института случайно зафиксировали мутации вируса. Оказывается, в Украине есть высококвалифицированные специалисты, которые могут проводить эту сложную процедуру – секвенирование, есть возможность арендовать необходимое оборудование, закупить реагенты,
– сказал Радуцкий.
Обратите внимание Состояние, близкое к тяжелому, – главный санврач Прикарпатья о больных "британским" COVID-19
Коронавирус на Прикарпатье: главное
- В течение последних нескольких дней Ивано-Франковская область была среди лидеров по количеству новых случаев. В частности, за 5 марта здесь COVID-19 обнаружили у 676 человек.
- Всего на Прикарпатье заразились 68 437 человек. Сейчас болеют 50 860 человек.
- Кроме того, во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. Из-за такой ситуации в области ввели жесткий карантин (красная зона) и развернули модульную больницу.
- Также правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов на Ивано-Франковщине.
Что следует знать о "британском" штамме коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
Поделиться новостью