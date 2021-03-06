В Украине обнаружили новую мутацию коронавируса – так называемый "британский" штамм. По словам председателя Комитета Совета по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого, инфекцию зафиксировали украинские ученые вместе с фармацевтами. Сделали это они случайно.

Ранее информацию о "британском" штамме коронавируса в Украине обнародовали СМИ. Впоследствии ее подтвердил главный санврач Виктор Ляшко. Болезнь обнаружили у 2 пациентов из Ивано-Франковской области.

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Как в Украине обнаружили "британский" штамм: детали от Радуцкого

Он напомнил, чтобы выявить мутации коронавируса, Украине приходится отправлять образцы биоматериала больных в лабораторию ВОЗ в Германии. После следует еще ожидать несколько месяцев ответа. Однако в случае с британским штаммом все произошло случайно.

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Частная фармацевтическая компания проводила испытания тестов, которые более эффективно обнаруживают новые мутации болезни.

Специалисты арендовала аппарат для секвенирования геномов коронавирусной болезни и закупили необходимые реагенты.

В то же время сотрудники Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского отвечали за вирусологическое наблюдение за испытаниями.

В итоге исследователи проверили несколько образцов биологического материала от больных в Западной Украине и обнаружили два случая "британского" штамма.

Фактически специалисты института случайно зафиксировали мутации вируса. Оказывается, в Украине есть высококвалифицированные специалисты, которые могут проводить эту сложную процедуру – секвенирование, есть возможность арендовать необходимое оборудование, закупить реагенты,

– сказал Радуцкий.

Обратите внимание Состояние, близкое к тяжелому, – главный санврач Прикарпатья о больных "британским" COVID-19

Коронавирус на Прикарпатье: главное

В течение последних нескольких дней Ивано-Франковская область была среди лидеров по количеству новых случаев. В частности, за 5 марта здесь COVID-19 обнаружили у 676 человек.

Всего на Прикарпатье заразились 68 437 человек . Сейчас болеют 50 860 человек.

. Сейчас болеют 50 860 человек. Кроме того, во многих населенных пунктах Прикарпатья заполненность койко-мест составляет более 90%. Из-за такой ​​ситуации в области ввели жесткий карантин (красная зона) и развернули модульную больницу.

и развернули модульную больницу. Также правоохранители вместе с медиками развернули 16 контрольно-пропускных пунктов на Ивано-Франковщине.



Что следует знать о "британском" штамме коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала