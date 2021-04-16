Британский штамм коронавируса циркулирует во всех областях Украины
Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что британский штамм коронавируса уже подтвердили во всех областях Украины, а также начал циркулировать южноафриканский.
Источник:НВ
"Британский" штамм, и "южноафриканский" – это более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период: до 1 – 3 дней.
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Мы видим по результатам заболеваемости. Поскольку у британского штамма значительно меньшее время инкубационного периода, и он значительно быстрее распространяется в организованных коллективах. В частности его можно назвать домашним штаммом, потому что если человек заболел им, то и семья также болеет. И это приводит к нагрузкам на систему здравоохранения, потому что часто с семьями живут и старики,
– заявил Виктор Ляшко.
Известно, что "южноафриканский" штамм коронавируса зафиксировали только в одной области Украины – Полтавской. Эти данные обнародовал ЦОЗ.
За прошедшие сутки, 15 апреля, в Украине обнаружили еще 17 479 больных коронавирусом SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 16 апреля в стране зарегистрировано 1 921 244 пациента с COVID-19.
В течение суток в Украине сделали 13 520 прививок против COVID-19. Всего с начала вакцинальной кампании привили 432 817 человек. Из них 432 815 получили 1 дозу. Вместе с тем закончили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – 5 человек.
Что известно о новом "Южноафриканском" штамме COVID-19
- Этот вариант вируса впервые обнаружили в октябре 2020 года в заливе Нельсона Манделы, что в Южной Африке.
- По сравнению с оригинальным вирусом SARS-CoV-2 он имеет 23 мутации.
- Ученые заявили, что "южноафриканский" штамм передается в разы быстрее.
- Сейчас вакцины от коронавируса менее эффективны в борьбе с этим штаммом.
"Британский" штамм коронавируса: коротко
- В начале декабря 2020 года в Великобритании обнаружили новый штамм COVID-19 – N501Y. Первые образцы этого типа вируса отобрали еще в сентябре. Осенью он стал распространяться по странам Европы.
- "Британский" штамм в начале марта впервые зафиксировали и в Украине – на Ивано-Франковщине.
- По состоянию на начало апреля, по словам Степанова, этот штамм уже был зафиксирован во всех областях Украины.
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