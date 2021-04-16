Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что британский штамм коронавируса уже подтвердили во всех областях Украины, а также начал циркулировать южноафриканский.

"Британский" штамм, и "южноафриканский" – это более агрессивные вирусы, которые имеют уменьшенный инкубационный период: до 1 – 3 дней.

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Мы видим по результатам заболеваемости. Поскольку у британского штамма значительно меньшее время инкубационного периода, и он значительно быстрее распространяется в организованных коллективах. В частности его можно назвать домашним штаммом, потому что если человек заболел им, то и семья также болеет. И это приводит к нагрузкам на систему здравоохранения, потому что часто с семьями живут и старики,

– заявил Виктор Ляшко.

Известно, что "южноафриканский" штамм коронавируса зафиксировали только в одной области Украины – Полтавской. Эти данные обнародовал ЦОЗ.

За прошедшие сутки, 15 апреля, в Украине обнаружили еще 17 479 больных коронавирусом SARS-CoV-2. Всего по состоянию на 16 апреля в стране зарегистрировано 1 921 244 пациента с COVID-19.

В течение суток в Украине сделали 13 520 прививок против COVID-19. Всего с начала вакцинальной кампании привили 432 817 человек. Из них 432 815 получили 1 дозу. Вместе с тем закончили вакцинацию (т.е. получили 2 дозы) – 5 человек.

Что известно о новом "Южноафриканском" штамме COVID-19

Этот вариант вируса впервые обнаружили в октябре 2020 года в заливе Нельсона Манделы, что в Южной Африке.

По сравнению с оригинальным вирусом SARS-CoV-2 он имеет 23 мутации.

Ученые заявили, что "южноафриканский" штамм передается в разы быстрее.

Сейчас вакцины от коронавируса менее эффективны в борьбе с этим штаммом.

"Британский" штамм коронавируса: коротко