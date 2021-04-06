В последнее время ученые открыто признают, что недооценивали угрозу коронавируса для детей. Так, Центры по контролю и профилактике заболеваний США заявили о том, что реальная заболеваемость среди несовершеннолетних в десять раз выше официальных данных. С появлением мутантных штаммов эта угроза могла существенно возрасти.

Британский штамм опасен для детей

Также в администрации президента США сообщили, что страна столкнется с "серьезными проблемами" в борьбе с пандемией к лету. По словам экспертов, британский штамм B.1.1.7, который стремительно распространяется в Штатах, легче заражает детей.

Во время распространения предыдущих штаммов коронавируса мы не видели, чтобы дети до восьмого класса часто заражались или серьезно болели. И дети не заражали так часто других членов сообщества. Новый штамм на 50-100% более заразен и вызывает осложнения примерно в 55% случаев COVID-19,

– говорится в сообщении.

Ранее с аналогичным заявлением выступили специалисты в области детских инфекционных заболеваний Стамбульского Университета. По их словам, в Турции наблюдается значительный рост случаев коронавируса среди детей, который связывают с распространением штамма В.1.1.7.

Мутантный штамм поражает детей младше девяти лет, вызывая все больше случаев мультисистемного воспалительного синдрома (MIS-C) – тяжелое заболевание, связанное с коронавирусом. Симптомы этого состояния очень похожи на редкий синдром Кавасаки, который вызывает воспаление в сердце, легких и глазах.

Что известно о британском штамме коронавируса

Информация: ВОЗ