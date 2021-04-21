Известно, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от человека и даже иметь симптомы заболевания, однако нет никаких доказательств, что домашние любимцы могут передать инфекцию людям. Группа ученых из Шанхая выдвинула гипотезу, которая встревожит всех владельцев собак: возможно, «британский» штамм B.1.1.7 попал в человеческую популяцию от собак.

Исследователи проанализировали 454 443 гена SARS-CoV-2 и 14 427 полногеномных последовательностей, собранных по всему миру. Они не смогли найти следы ранней эволюции "британского" штамма в вирусных образцах от людей.

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Происхождение британского штамма коронавируса

Однако после того, как они расширили поиск, включив животных, то обнаружили некоторые ранние формы B.1.1.7 у собак, в том числе в одном образце, взятом в США в июле прошлого года.

Такие варианты-предшественники содержали большую часть или все мутации раннего варианта B.1.1.7 в популяциях семейства Canidae (собачьих), и они, возможно, вернулись к людям после периода быстрой мутации,

– считают авторы исследования.

Британский вариант имеет девять различных мутаций, которые, по словам ученых, редко обнаруживались в ранних человеческих линиях, а возможно, никогда. Эти мутации не возникли в соседних генах, а распространились по всему вирусному геному.

Вероятность одновременного появления всех этих мутаций крайне мала, и авторы исследования считают, что они возникли одна за другой. По их мнению, этот вариант мог появиться за пределами Великобритании и получить мутации у животного. Среди возможных "подозреваемых" ученые назвали также семьи куньих (норки, хорьки, выдры и т.д.) и кошачьих.

Что известно о британском штамме