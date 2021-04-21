Британский штамм коронавируса мог передаться людям от собак
Известно, что кошки и собаки могут заразиться коронавирусом от человека и даже иметь симптомы заболевания, однако нет никаких доказательств, что домашние любимцы могут передать инфекцию людям. Группа ученых из Шанхая выдвинула гипотезу, которая встревожит всех владельцев собак: возможно, «британский» штамм B.1.1.7 попал в человеческую популяцию от собак.
Источник:bioRxiv
Исследователи проанализировали 454 443 гена SARS-CoV-2 и 14 427 полногеномных последовательностей, собранных по всему миру. Они не смогли найти следы ранней эволюции "британского" штамма в вирусных образцах от людей.
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Происхождение британского штамма коронавируса
Однако после того, как они расширили поиск, включив животных, то обнаружили некоторые ранние формы B.1.1.7 у собак, в том числе в одном образце, взятом в США в июле прошлого года.
Такие варианты-предшественники содержали большую часть или все мутации раннего варианта B.1.1.7 в популяциях семейства Canidae (собачьих), и они, возможно, вернулись к людям после периода быстрой мутации,
– считают авторы исследования.
Британский вариант имеет девять различных мутаций, которые, по словам ученых, редко обнаруживались в ранних человеческих линиях, а возможно, никогда. Эти мутации не возникли в соседних генах, а распространились по всему вирусному геному.
Вероятность одновременного появления всех этих мутаций крайне мала, и авторы исследования считают, что они возникли одна за другой. По их мнению, этот вариант мог появиться за пределами Великобритании и получить мутации у животного. Среди возможных "подозреваемых" ученые назвали также семьи куньих (норки, хорьки, выдры и т.д.) и кошачьих.
Что известно о британском штамме
- В начале декабря 2020 года в Британии обнаружили новый штамм COVID-19 – N501Y. Первые образцы этого типа вируса отобрали еще в сентябре. За осень он стал распространяться по странам Европы.
- "Британский" штамм в начале марта впервые зафиксировали и в Украине – на Ивано-Франковщине.
- По состоянию на начало апреля, по словам Степанова, этот штамм уже был зафиксирован во всех областях Украины.
- Недавно ученые выяснили, что он не смертельнее других штаммов.
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