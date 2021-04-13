Ученые из Великобритании и США, провели 2 исследования "британского" штамма коронавируса (B.1.1.7). Ученые обнаружили, что он не такой смертельный, как считалось ранее.

"Британский" штамм коронавируса действительно заразнее первоначального варианта SARS-CoV-2. Но он не влияет на тяжесть болезни.

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Ученые из Британии секвенировали 341 образец от пациентов, которых госпитализировали с коронавирусом от 9 ноября до 20 декабря 2020 года. 198 из них были инфицированы штаммом B.1.1.7.

У госпитализированных с "британским" было меньшее количество сопутствующих заболеваний, чем у носителей других штаммов, а также они были моложе по возрасту. И чаще всего они принадлежали к группе этнических меньшинств.

И хотя заметно, что "британский" штамм стал более агрессивным к людям младшего возраста, ученые отмечают, что "пропорции клинически тяжелых последствий были одинаковыми для разных возрастных групп"

Поэтому команда исследователей не выявила связи между тяжестью течения болезни и происхождению вируса. Хотя заметила, что британский вариант вируса значительно заразнее начальной версии вируса.

Ученые из США также не выявили изменений в симптомах и продолжительности болезни во время инфицирования "британским" штаммом SARS-CoV-2.

Как защититься от коронавируса

Источник: Центр общественного здоровья

Тщательно и часто мойте руки с мылом около 40 секунд. Если такой возможности нет, то пользуйтесь антисептиками с содержанием не менее 70% спирта;

Не прикасайтесь к лицу. Особенно глазам, рту, носу, поскольку именно через них инфекция легче всего проникает в организм;

Соблюдайте физическую дистанцию в 1,5 метра;

Надевайте маску в общественных местах и ​​в местах с большим скоплением людей. Следите, чтобы она закрывала нос и рот;

Следуйте этикету кашля – кашляйте и чихайте в сгиб локтя или одноразовый платок;

Ограничьте физические контакты с людьми с симптомами гриппа и ОРВИ;

Если понимаете, что у вас появляются симптомы заболевания, безотлагательно обращайтесь к врачу.



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