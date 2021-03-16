Пару дней назад Украина получила результаты тестов из немецкой клиники "Шарите". Штамм коронавируса из Британии обнаружили в 6 образцах из двух разных областей.

Кроме Ивано-Франковской области, британскую вариацию вируса обнаружили в Винницкой и Закарпатской областях. В 6 образцах из этих регионов обнаружили штаммы генетической линии B.1.1.7, мутации N501Y V1 и del HV69/70.

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Отметим, что в обеих областях наблюдается стремительный рост заболеваемости. Закарпатье сейчас находится в красной зоне карантина. В Виннице также планируют ее ввести.

Вместе с тем циркуляция мутировавших штаммов, имеющих южноафриканское (В1.351) или бразильское (В1.1.28.1) происхождения Украины не выявлена.

Ранее в эфире "Завтрак с 1+1" генеральный директор Центра общественного здоровья Романа Родына рассказал, что распространение "британского" штамма в Украине это нормальное явление.

Мы только получили результаты из клиники "Шарите". И у нас в 6 образцах: четыре образца из Закарпатской области, Винницкая область, получены "британские" штаммы. Это в принципе не удивительно, потому что существует миграция населения,

– рассказал Роман Родына.

Он добавил, что количество инфицированных среди молодежи может быть связано с новыми штаммами вируса.

Когда в Украине будут тесты, которые отличают штаммы коронавируса

Родына рассказал, что Центр общественного здоровья Минздрава Украины начал осваивать тесты, которые будут выделять "британский", "южно-африканский" и "бразильский" штамм коронавируса.

Мы по разработанному алгоритму будем отбирать положительные ПЦР-образцы из областей, а затем у себя анализировать, есть ли те или иные типичные штаммы. В ближайшие недели мы отработаем это,

– заявил директор ЦОС.

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