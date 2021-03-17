Заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик заявила, что "британский" штамм коронавирус завезли за Закарпатье еще зимой.

Эпидемиолог заявила, что наблюдается несколько иная клиническая картина течения болезни, вызванная коронавирусом.

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"Мы знаем, что этот штамм коронавируса в область был завезен, по нашим гипотезам, это произошло еще зимой, перед тем масштабным скачком заболеваемости в феврале", – подчеркнула Тимчик.

По словам врача, в Украине зафиксирована другая симптоматика и течение заражения "британским" штаммом коронавируса.

Есть другая симптоматика, более тяжелые формы заболевания и значительно большее количество выявленных случаев по сравнению с пиком второй волны коронавируса, который в области был прошлой осенью,

– отметила она.

Что касается остальных, как рассказала эпидемиолог, в области и так усилен карантин – Закарпатье находится в красной зоне с 8 марта. В области не работает сектор общественного питания, не ездит общественный транспорт и ограниченная торговля.

"Единственное, эта информация о "британском" штамме должна была бы повлиять на сознание населения и побудить людей больше придерживаться карантинных норм: не нарушать самоизоляцию и масочный режим, проводить семейных торжеств — ведь доказано, что "британский" штамм коронавируса имеет значительно большее распространение, чем другие штаммы", – сказала медик.



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