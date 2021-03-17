"Британский" штамм коронавируса появился на Закарпатье еще зимой, – эпидемиолог
Заведующая отделом эпидемиологического надзора и профилактики инфекционных заболеваний Закарпатского лабораторного центра МЗ Украины Виктория Тимчик заявила, что "британский" штамм коронавирус завезли за Закарпатье еще зимой.
Источник:Укринформ
Эпидемиолог заявила, что наблюдается несколько иная клиническая картина течения болезни, вызванная коронавирусом.
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"Мы знаем, что этот штамм коронавируса в область был завезен, по нашим гипотезам, это произошло еще зимой, перед тем масштабным скачком заболеваемости в феврале", – подчеркнула Тимчик.
По словам врача, в Украине зафиксирована другая симптоматика и течение заражения "британским" штаммом коронавируса.
Есть другая симптоматика, более тяжелые формы заболевания и значительно большее количество выявленных случаев по сравнению с пиком второй волны коронавируса, который в области был прошлой осенью,
– отметила она.
Что касается остальных, как рассказала эпидемиолог, в области и так усилен карантин – Закарпатье находится в красной зоне с 8 марта. В области не работает сектор общественного питания, не ездит общественный транспорт и ограниченная торговля.
"Единственное, эта информация о "британском" штамме должна была бы повлиять на сознание населения и побудить людей больше придерживаться карантинных норм: не нарушать самоизоляцию и масочный режим, проводить семейных торжеств — ведь доказано, что "британский" штамм коронавируса имеет значительно большее распространение, чем другие штаммы", – сказала медик.
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