Глава Минздрава Максим Степанов заявил, что инкубационный период COVID-19 уменьшился до 1-3 дней, а по всей территории Украины уже распространился британский штамм коронавируса.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что британский штамм вируса втрое заразнее, а инкубационный период заболевания уменьшился до 1-3 дней.

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Кроме того, болезнь при инфицировании британским штаммом коронавируса развивается очень быстро, ведь мутация поражает не только легкие, но и слизистые оболочки, почки, печень и центральную нервную систему.

По всей территории нашей страны сейчас распространен британский штамм коронавируса. Этот штамм вируса более агрессивный, поражает молодых людей,

– отметил Степанов.

По словам министра, бессимптомное течение болезни во время инфицирования британским штаммом коронавируса практически не фиксируется.

"То есть, всех больных мы фиксируем с определенной клинической картиной. И очень часто это тяжелое течение болезни", – добавил Степанов.

Максим Степанов объяснил, что зафиксированы случаи, когда пациенты, инфицированные британским штаммом, умирали от физической невозможности дышать, находясь при этом в сознании.



Симптомы коронавируса / Инфографика 24 канала