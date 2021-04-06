"Британский" штамм коронавируса зафиксировали на Житомирщине
В Житомирской области официально подтвердили "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили в образцах больных из Житомира и 6 районов области.
Источник:Житомирский областной лабораторный центр
Житомирский областной лабораторный центр сообщил, что из области в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне отправили 20 подтвержденных положительных клинических образцов от пациентов из 10 районов.
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Циркуляция мутированных штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В. 1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), установленная на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и города Житомира),
– говорится в сообщении.
На днях "британский" штамм коронавируса официально подтвердили на Буковине. Но сам глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что новая версия вируса распространилась уже по всей Украине.
Коронавирус на Житомирщине: коротко
- По состоянию на 6 апреля в регионе обнаружили 74 952 больных COVID-19, 1 290 из них скончались.
- С начала пандемии недуг преодолел 54 291 житель области.
- С 3 марта область находится в красной зоне карантина.
- Всего с начала вакцинальной кампании в Житомирской области использовали 12 784 доз вакцины.
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