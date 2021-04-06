В Житомирской области официально подтвердили "британский" штамм коронавируса. Его обнаружили в образцах больных из Житомира и 6 районов области.

Житомирский областной лабораторный центр сообщил, что из области в референс-лаборатории ВОЗ в Лондоне отправили 20 подтвержденных положительных клинических образцов от пациентов из 10 районов.

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Циркуляция мутированных штаммов, имеющих британское происхождение (генетическая линия В. 1.1.7 (VOC-20DEC-01. "UK" variant), установленная на территориях Чудновского, Радомышльского, Бердичевского, Черняховского, Хорошевского, Новоград-Волынского районов и города Житомира),

– говорится в сообщении.

На днях "британский" штамм коронавируса официально подтвердили на Буковине. Но сам глава Минздрава Максим Степанов отмечал, что новая версия вируса распространилась уже по всей Украине.

Коронавирус на Житомирщине: коротко