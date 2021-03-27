Британский штамм вируса уже распространился по всей Украине, – Степанов
Максим Степанов объявил, что в Украине сейчас распространяется британский штамм коронавируса. Именно поэтому в стране выросли показатели смертности от COVID-19.
Источник:"Радио Свобода"
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что все больше людей в Украине инфицируются именно этим штаммом.
Заметьте Он один раз сказал, а мы разгребаем, – Степанов снова вспомнил о "г*вне" Порошенко
Это британский штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом,
– отметил Степанов.
По словам главы Минздрава, этот штамм на сегодня является достаточно агрессивным. Кроме того, он передается гораздо быстрее и имеет сокращенный инкубационный период.
Что еще сказал Степанов
- Многие украинцы сейчас болеют именно в тяжелой форме.
- Из-за британского штамма в Украине возросло количество госпитализаций.
- Ранее осложнения преимущественно диагностировали у людей в возрасте 60+. Однако теперь "сложные" пациенты существенно помолодели. Сейчас это пациенты в возрасте от 40 или 30 лет.
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