Максим Степанов объявил, что в Украине сейчас распространяется британский штамм коронавируса. Именно поэтому в стране выросли показатели смертности от COVID-19.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов подчеркнул, что все больше людей в Украине инфицируются именно этим штаммом.

Заметьте Он один раз сказал, а мы разгребаем, – Степанов снова вспомнил о "г*вне" Порошенко

Это британский штамм вируса, который уже распространен по всей стране. И большее количество людей заражается этим вирусом,

– отметил Степанов.

По словам главы Минздрава, этот штамм на сегодня является достаточно агрессивным. Кроме того, он передается гораздо быстрее и имеет сокращенный инкубационный период.

Что еще сказал Степанов

Многие украинцы сейчас болеют именно в тяжелой форме.

Из-за британского штамма в Украине возросло количество госпитализаций.

Ранее осложнения преимущественно диагностировали у людей в возрасте 60+. Однако теперь "сложные" пациенты существенно помолодели. Сейчас это пациенты в возрасте от 40 или 30 лет.

Обратите внимание! Сначала британский штамм коронавируса обнаружили в Ивано-Франковской области. Впоследствии этот штамм диагностировали также у пациентов на Закарпатье и в Винницкой области.