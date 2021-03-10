Наразі в Україні роблять замало тестувань щодо коронавірусу, тож до детальної молекулярної діагностики його варіантів були не готові. Проте "британський" штам вірусу може бути більш заразним.

Водночас питання перебігу відповідних захворювань – потрібно вивчати. Про це розповів лікар-імунолог та кандидат біологічних наук Борис Донськой.

До теми Ляшко підтвердив, що в Івано-Франківській області виявили "британський" штам коронавірусу

"Ми не очікували, що він (COVID-19 – 24 канал) буде мутувати, а дарма. Є інформація лише про "британський" штам, ймовірніше, він трохи агресивніше передається від людини до людини", – розповів Донськой.

Вірус може уникнути імунної пам'яті

Він повідомив, що у випадку того, якщо штами коронавірусу надалі будуть циркулювати – може з'явитися штам, який в результаті буде уникати імунної пам'яті, яка була вироблена до базового – COVID-19.

Тоді люди, які вже перехворіли, отримають шанси захворіти знову. Однак ми не знаємо, коли це станеться,

– пояснив лікар-імунолог.

Борис Донськой заявив, що наразі є натяки на появу мутованого вірусу, який уникатиме імунного розпізнавання, це однозначно станеться, проте коли – невідомо.

Медична система може не витримати

Однак кандидат біологічних наук зауважив, що наразі інформації про відповідні мутації коронавірусу замало і не вся вона правдива, тому поки зарано говорити про те, які ускладнення вони можуть спричинити.

За словами лікаря-імунолога, якщо все буде розвиватись так, як розвивається, то за тиждень – два в Україні будуть такі цифри щодо захворюваності, з якими медична система навряд чи зможемо впоратись. Він додав, що наразі – оптимальною стратегією є пришвидшення щеплень проти коронавірусу.

Борис Донськой про мутації коронавірусу: дивіться відео 24 каналу

"Британський" штам в Україні: коротко

В Україні виявили нову мутацію коронавірусу – "британський" штам. Інфекцію зафіксували українські науковці разом з фармацевтами, повідомив голова Комітету Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

2 випадки інфікування мутованим збудником підтвердили в Івано-Франківську.



Мутацій коронавірусу вже виявлено чимало, одна з найзначніших – N501Y / Джерело: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу