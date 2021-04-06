Останнім часом вчені відкрито визнають, що недооцінювали загрозу коронавірусу для дітей. Так, Центри з контролю і профілактиці захворювань США заявили про те, що реальна захворюваність серед неповнолітніх в десять разів вища за офіційні дані. З появою мутантних штамів ця загроза могла істотно зрости.

Британський штам небезпечний для дітей

Також в адміністрації президента США повідомили, що країна зіткнеться з "серйозними проблемами" в боротьбі з пандемією до літа. За словами експертів, британський штам B.1.1.7, який стрімко поширюється в Штатах, легше заражає дітей.

Під час поширення попередніх штамів коронавірусу ми не бачили, щоб діти до восьмого класу часто заражалися або серйозно хворіли. І діти не заражали так часто інших членів спільноти. Новий штам на 50-100% більше заразний і викликає ускладнення приблизно в 55% випадків COVID-19,

– йдеться в повідомленні.

Раніше з аналогічною заявою виступили фахівці в області дитячих інфекційних захворювань Стамбульського Університету. За їхніми словами, в Туреччині спостерігається значне зростання випадків коронавірусу серед дітей, який пов'язують з поширенням штаму В.1.1.7.

Мутантний штам вражає дітей молодше дев'яти років, викликаючи все більше випадків мультисистемного запального синдрому (MIS-C) – важке захворювання, пов'язане з коронавірусом. Симптоми цього стану дуже схожі на рідкісний синдром Кавасакі, що викликає запалення в серці, легенях і очах.

Що відомо про британський штам коронавірусу

Інформація: ВООЗ