В Брюсселе предлагают необычный способ борьбы с постковидом
Источник:The Guardian
Брюссельские врачи будут назначать пациентам после COVID-19 посещения музеев. Они убеждены, что таким образом помогут им бороться со стрессом, который вызвала пандемия COVID-19.
Борьба с пандемическим стрессом
В частности, такую возможность будут иметь пациенты больницы Бругмана. Пациентам будут предлагать бесплатно посещать 5 государственных музеев.
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Какие музеи "будут назначать" пациентам:
- Гран-Плас,
- Музей моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетта,
- Музей канализации возле железнодорожной станции Миди,
- Гардероб Манекен-Пис,
- Центр современного искусства на площади Святой Екатерины.
В течение трех месяцев они смогут увидеть различные экспонаты.
Кризис COVID-19, который усиливает стресс, выгорание и другие патологии. Также мы знаем, что искусство может быть полезным для здоровья – как психического, так и физического,
– отметила руководитель ведомства по вопросам культуры в Брюсселе Дельфина Хауба.
Обратите внимание, другое исследование показало, что долговременный COVID-19 возникает примерно у каждого третьего больного. Американские ученые заметили, что его симптомы странным образом напоминают синдром хронической усталости.Анализ состояния пациентов с долгим COVID-19 и синдромом хронической усталости показал, что в обоих случаях наблюдаются признаки окислительно-восстановительного дисбаланса.
Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала