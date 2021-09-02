В Брюсселе предлагают необычный способ борьбы с постковидом

2 сентября 2021 , 19:47
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Источник:

The Guardian

Брюссельские врачи будут назначать пациентам после COVID-19 посещения музеев. Они убеждены, что таким образом помогут им бороться со стрессом, который вызвала пандемия COVID-19.

Борьба с пандемическим стрессом

В частности, такую возможность будут иметь пациенты больницы Бругмана. Пациентам будут предлагать бесплатно посещать 5 государственных музеев.

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Какие музеи "будут назначать" пациентам:

  • Гран-Плас,
  • Музей моды и кружева на Рю-де-ла-Виолетта,
  • Музей канализации возле железнодорожной станции Миди,
  • Гардероб Манекен-Пис,
  • Центр современного искусства на площади Святой Екатерины.

В течение трех месяцев они смогут увидеть различные экспонаты.

Кризис COVID-19, который усиливает стресс, выгорание и другие патологии. Также мы знаем, что искусство может быть полезным для здоровья – как психического, так и физического,
– отметила руководитель ведомства по вопросам культуры в Брюсселе Дельфина Хауба.

Обратите внимание, другое исследование показало, что долговременный COVID-19 возникает примерно у каждого третьего больного. Американские ученые заметили, что его симптомы странным образом напоминают синдром хронической усталости.

Анализ состояния пациентов с долгим COVID-19 и синдромом хронической усталости показал, что в обоих случаях наблюдаются признаки окислительно-восстановительного дисбаланса.


Что известно о постковидном синдроме / Источник: medRxiv / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська