Как бросить курить: новая доказательная методика лечения и перечень лекарств

В новом клиническом обзоре были представлены новые доказательства и рекомендации врачей и общественности о наиболее эффективных методах лечения, которые помогут курильщикам бросить курить.

Несмотря на достижения в области здравоохранения, употребление табака остается одной из самых распространенных проблем, которые можно предотвратить во всем мире. Большинство курильщиков хотят бросить, однако только один из троих человек пользуется доказательными методами лечения, чтобы побороть привычку.

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Самые эффективные лекарства, чтобы бросить курить

Обзор подтверждает, что одобренные FDA лекарства для отказа от курения и программы поддержки эффективны, чтобы помочь курильщикам бросить курить, но они более эффективны, если их использовать вместе.

Анализируя обзоры, ученые обнаружили, что новые способы применения одобренных FDA лекарств могут повысить их эффективность. Например, никотинозаместительная терапия (НЗТ) более эффективна, когда два типа продуктов используются вместе, а не отдельно.

Чтобы использовать комбинированную НЗТ, курильщики накладывают никотиновый пластырь, но потом также используют никотиновую пастилку, жвачку или ингалятор при необходимости, если тяга к сигаретам очень сильна,

– отметили ученые.

В дополнение к НЗТ эффективными являются еще два одобренных FDA препарата: бупропион, который уменьшает симптомы отмены, и варениклин, который делает то же самое и ослабляет приятные ощущения от курения. Если тяга к сигаретам слишком сильна, один из них можно сочетать с НЗТ.

Трехэтапная терапия – лучший выбор

В общем, употребление лекарств при попытке бросить курить примерно вдвое увеличивает шансы человека на успех.

Врачи и другие клиницисты могут использовать трехэтапную терапию для отказа от табака в рутинной медицинской практике в любых условиях: дать четкий совет, чтобы бросить курить, предложить лечение путем назначения лекарств и подключить пациентов непосредственно к ресурсам поведенческого лечения (группы поддержки и психотерапия).