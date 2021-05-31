Желтые зубы, морщины и выпадение волос: почему стоит прекращать курить

Курение – это надежный способ сделать себя старшим и испортить кожу, зубы и волосы. Это также влияет на весь организм: от репродуктивной системы до вашего сердца, легких и костей. 31 мая ежегодно отмечается Всемирный день без табака, введенный в 1987 году Всемирной организацией здравоохранения. Советы, как бросить курить, – читайте в материале 24 канала.

Распознать курильщика – легко!

Курение негативно влияет на весь внешний вид. Из-за влияния курения на кожу некоторые курильщики кажутся бледными. Эти изменения могут начаться в молодом возрасте. Также появляются пигментные пятна.

Читайте также В солнцезащитных кремах нашли опасное вещество, вызывающее рак

Желтые зубы – один из самых известных последствий длительного курения, но повреждения зубов на этом не останавливаются. У людей, которые курят, обычно развивается заболевание десен, устойчивый неприятный запах изо рта и другие проблемы гигиены полости рта. Курильщики вдвое чаще теряют зубы, чем некурящие.

В табачном дыме более 4000 химических веществ, и многие из них вызывают разрушение коллагена и эластина. Курение (активное и пассивное) вызывает дряблость кожи и глубокие морщины.

Например, на следующем фото – женщины-близнецы. Распознать, кто из них является курильщиком – не сложная задача.



Коллаж из фото женщин-близнецов / Фото: webmd

"Это может случиться с кем угодно, но не со мной" – а вот и нет!

О вреде курения слышали едва ли не все, но спрос на сигареты только растет. Курение не только повреждает внешний вид вашего лица, но и может повлиять на вашу фигуру. Когда кожа теряет эластичность, могут начать обвисать даже руки и другие части тела.

Страдает репродуктивная система

Это лишь несколько примеров влияния курения на внешность, а еще следует помнить о вреде курения на весь организм. К примеру, сигареты связаны с проблемами рождаемости. Да, курение во время беременности увеличивает шансы выкидыша, преждевременных родов или рождения ребенка с низким весом.

Посмотрите на следующее фото сестер-близнецов. Одна из женщин курила десятку сигарет в день в течение 14 лет, а ее сестра никогда не имела такой привычки.



Коллаж из фото женщин-близнецов / Фото: webmd

Увеличивается риск услышать страшный диагноз

Люди, которые курят, чаще болеют раком полости рта. Курильщики, которые также являются любителями алкоголя, в 15 раз чаще болеют этой формой рака.

Рак легких – главный убийца рака среди мужчин и женщин. Среди умерших от этой болезни 9 из 10 смертей вызваны курением.

Есть еще немало других заболеваний, которые могут развиться из-за курения. Однако предлагаем перейти к самому главному для курильщиков – советы, как бросить эту вредную привычку!

Как бросить курить: эффективные советы

Найдите свою причину для прекращения вредной привычки!

Важно стать мотивированным. То есть вам нужна веская личная причина бросить курить. Это может быть защита вашей семьи от пассивного курения, или уменьшение риска заболеть раком легких, сердечных заболеваний или других заболеваний. Или для того, чтобы выглядеть и чувствовать себя моложе. Выберите сильную причину, что преобладает желание курить.

Хорошо подготовьтесь к этому шагу

Курение – это зависимость, когда мозг подключен к никотину. Выстройте план отказа от курения заранее. Возможно вам поможет консультация у врача, гипноз и другие программы.

Попросите своего врача обо всех методах, которые помогут, такие как занятия и программы для отказа от курения, консультирование, лекарства и гипноз. Вы будете готовы ко дню, который вы решите бросить.

Попросите близких о поддержке

Скажите своим друзьям, семье и другим людям, с которыми вы близки, о том, что пытаетесь бросить. Вы также можете присоединиться к группе поддержки или поговорить с консультантом. Поведенческая терапия – это тип консультирования, который помогает определить и придерживаться стратегий бросить курить. Даже несколько сеансов могут помочь.

Отдохните

Одной из причин, почему люди курят, является то, что никотин помогает им расслабиться. После прекращения курения вам понадобятся новые способы расслабиться, а вариантов существует много: выделите время на хобби, запишитесь на массаж, танцуйте под любимую музыку, встречайтесь с друзьями.

Старайтесь избегать стрессовых ситуаций в течение первых нескольких недель после того, как вы бросили курить.

Не употребляйте алкоголь

Когда вы выпиваете, придерживаться своей цели о запрете курения дается еще труднее. Поэтому старайтесь ограничить алкоголь, когда вы бросили курить.

Так же, если вы часто курите, пьете кофе, – перейдите на чай на несколько недель! Если вы обычно курите после еды – найдите для этого другое занятие – почистить зубы и др.

Сделайте "ревизию" дома

Выкурив последнюю сигарету, выбросьте все свои пепельницы и зажигалки.

Постирайте одежду, что пахнет дымом.

Используйте освежители воздуха, чтобы избавиться от этого привычного запаха.

Избавьтесь от всего напоминает вам о курении.

Если вы не смогли с первого раза бросить курить – попробуйте еще раз!

Многие люди пытаются бросить курить несколько раз. Но много курильщиков возвращаются к сигарете. Рекомендуем не впадать в отчаяние, а проанализировать, что привело к вашему рецидиву. После этого вспомните о вашей мотивации и попробуйте еще раз бросить эту вредную привычку.

Больше двигайтесь

Любая физическая активность вполне может сдерживать тягу к никотину. Если вы хотите потянуться за сигаретой, зато обуйте обувь для бега, включите любимую музыку – и побежали!

Получите свою награду

Одним из преимуществ отказа от сигарет являются деньги, которые вы сэкономите. Подсчитайте их на онлайн-калькуляторе, или собирайте в копилку, а потом купите за эти деньги что-то интересное и действительно полезное для вас.

Например, в Украине в среднем пачка сигарет стоит около 50 гривен. Если человек курит около 4 пачки в неделю – месяц это выходит не менее 800 гривен. А в год – около десяти тысяч гривен. Зато годовой абонемент в один из лучших спортазалов во всех городах нашей страны стоит вдвое меньше.



Всемирный день без табака отмечается 31 мая / Фото: Unsplash