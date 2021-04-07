Обов'язкове медичне страхування має запрацювати в Україні у 2023 році. Наразі уряд вивчає модель процесу страхування, за якою писатимуть закон.

Голова парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, нардеп "Слуги народу" Михайло Радуцький вважає, що медичне страхування повинно розвиватися в рамках НСЗУ.

До теми Що таке страхова медицина?

Михайло Радуцький “У 2023 році в Україні має бути обов'язкове медичне страхування. Сьогодні ми працюємо над вибором моделі. Як тільки визначимо модель, почнемо писати закон”.

Як зазначив "слуга народу", з об'єктивних причин медичне страхування не можна впровадити раніше через дуже високого відсотка "чорної" зарплати в країні.

Яким буде медичне страхування

Також Радуцький поділився баченням моделі медичного страхування в Україні.

Михайло Радуцький “Моє бачення: медичне страхування повинно розвиватися в рамках НСЗУ. НСЗУ – це не медики, це фінансисти, вони рахують гроші, відповідають за стандарти якості, виконують контрольні функції”.

Що передбачає страхування

Медичне страхування гарантує компенсацію витрат на ліки та надання медичної допомоги у разі проблем зі здоров’ям, які відповідають страховому випадку.

Це робиться коштом страхових резервів і, як правило, за наявності договору зі страховою медичною організацією. При цьому людина повинна сплачувати внески до відповідних фондів.