Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он также напомнил, что вакцинация является добровольной.
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Вместе с тем привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами или посещать публичные мероприятия. Он считает, что "вакцинация является признаком того, что человек понимает, что это достижение науки, которое может спасти жизнь". В частности, спасает от того, чтобы не стать источником инфицирования для других.
Поэтому чтобы поощрить людей будут использовать пример стран Европы.
Игорь Кузин – главный санврач
"Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные преграды в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция".
Он добавил, что уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю.
То есть принцип вакцинируйся или тестируйся,
– пояснил он.
Вакцинация в Украине: статистика
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 26 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали рекордное количество людей. Украинцы получили 173 435 прививок.
- Всего с начала пандемии вакцину получили 5 208 200 человек. В частности, 5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.