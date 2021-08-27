Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он также напомнил, что вакцинация является добровольной.

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Вместе с тем привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами или посещать публичные мероприятия. Он считает, что "вакцинация является признаком того, что человек понимает, что это достижение науки, которое может спасти жизнь". В частности, спасает от того, чтобы не стать источником инфицирования для других.

Поэтому чтобы поощрить людей будут использовать пример стран Европы.

Игорь Кузин – главный санврач "Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные преграды в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция".

Он добавил, что уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю.

То есть принцип вакцинируйся или тестируйся,

– пояснил он.

Вакцинация в Украине: статистика

Источник: Минздрав