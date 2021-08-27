Будем идти по европейскому сценарию, – Кузин о преградах для непривитых от COVID-19

У Министерства здравоохранения есть коммуникационные стратегии, как они будут убеждать людей сделать прививку. Наказаний пока не будет, но будут придерживаться принципа "вакцинируйся или тестируйся".

Об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он также напомнил, что вакцинация является добровольной.

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Вместе с тем привитым людям однозначно будет проще пользоваться услугами или посещать публичные мероприятия. Он считает, что "вакцинация является признаком того, что человек понимает, что это достижение науки, которое может спасти жизнь". В частности, спасает от того, чтобы не стать источником инфицирования для других.

Поэтому чтобы поощрить людей будут использовать пример стран Европы.

Игорь Кузин – главный санврач "Мы будем идти по сценарию европейских стран, когда для невакцинированных создают максимальные преграды в доступе к публичным местам, где может распространяться инфекция".

Он добавил, что уверен, что в Украине не будут применить какие-то карательные меры. Одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда вакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты. Результат приносить работодателю.

То есть принцип вакцинируйся или тестируйся,

– пояснил он.

Вакцинация в Украине: статистика

Источник: Минздрав