Об этом в эфире 24 каналу сказала эпидемиолог Наталья Виноград. Она пришла к такому выводу, учитывая свойства нового генотипа.
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"Смотрим реально на законы эпидемиологии. Посмотрим вокруг, вся Европа красная. Мы тоже будем заходить в эпидемическое осложнение. Это будет значительно раньше, чем в ноябре", – рассказала Виноград.
Этому поспособствует штамм Дельта
"Есть реалии, надо смотреть на свойства генотипа Дельты, который дает большие негативы, чем Альфа. Тут короче инкубационный период. Это значительно более быстрое распространение и большее количество пораженных", – заверила эпидемиолог.
Она также считает, что в Украине плохо проведены популяционные исследования. Из-за этого невозможно предсказать ситуацию доподлинно.
Исследование проводилось неправильно с учетом эпидемиологии. Неадекватно, скажу как есть,
– подчеркнула Виноград.
Почему вспышка не будет слабее
Врач объяснил, что многие украинцы переболели, они защищены от тяжелого течения болезни и летальности. Однако часть из них все же будут инфицированы.
Будет легкое течение COVID-19, они будут активными источниками инфекции. Находиться среди людей и распространять это,
– рассказала Виноград.
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