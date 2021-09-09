Будем реалистами, – эпидемиолог заявила, что новая вспышка COVID-19 не будет легче

Коронавирус снова вспыхнет осенью, но не в ноябре, как предполагают в Министертсве здравоохранения. Более того, не стоит ожидать, что эта вспышка будет слабее, чем предыдущие.

Об этом в эфире 24 каналу сказала эпидемиолог Наталья Виноград. Она пришла к такому выводу, учитывая свойства нового генотипа.

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"Смотрим реально на законы эпидемиологии. Посмотрим вокруг, вся Европа красная. Мы тоже будем заходить в эпидемическое осложнение. Это будет значительно раньше, чем в ноябре", – рассказала Виноград.

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"Есть реалии, надо смотреть на свойства генотипа Дельты, который дает большие негативы, чем Альфа. Тут короче инкубационный период. Это значительно более быстрое распространение и большее количество пораженных", – заверила эпидемиолог.

Она также считает, что в Украине плохо проведены популяционные исследования. Из-за этого невозможно предсказать ситуацию доподлинно.

Исследование проводилось неправильно с учетом эпидемиологии. Неадекватно, скажу как есть,

– подчеркнула Виноград.

Почему вспышка не будет слабее

Врач объяснил, что многие украинцы переболели, они защищены от тяжелого течения болезни и летальности. Однако часть из них все же будут инфицированы.

Будет легкое течение COVID-19, они будут активными источниками инфекции. Находиться среди людей и распространять это,

– рассказала Виноград.

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