"Будет 10 сложных дней": В СНБО назвали дату начала пика пандемии COVID-19 в Украине
17 октября 2021 , 09:54Читати новину українською
Источник:24 канал
Начало пика заболеваемости коронавирусом в Украине начнется уже через полторы недели. Так считают в СНБО.
Пик заболеваемости коронавирусом в Украине начнется 25 октября. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.
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По мнению Данилова, в конце октября и начале ноября в Украине будет самый сложный период. Также существует беспокойство по обеспечению больниц кислородом.
Алексей Данилов
"Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50 – 55 тысяч человек одномоментно... Мы считаем, что наша система готова"
Также в Украине появилась потребность в больших объемах кислорода. Сейчас в стране бушует штамм коронавируса "Дельта", а пациентам, инфицированным этим штаммом, сложно поднимать уровень кислорода.
Алексей Данилов
"Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5 – 7 – 10 – 12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15 – 20 – 30".
Ситуация с коронавирусом в Украине
Источник: Минздрав
- В Украине обнаружили 11 288 новых больных коронавирусом. В больницы госпитализировали 4 747 человек, еще 219 – умерли.
- За все время пандемии в стране обнаружили 2 635 170 больных коронавирусом, 2 325 997 из которых уже выздоровели. Но 60 633 пациента умерли от осложнений, вызванных COVID-19.
- Всего в стране провели 14 390 358 прививок против коронавируса. 7 922 413 сделали по меньшей мере одну дозу. А вот полностью иммунизированы и получили две дозы – 6 467 945 человек (из них двое получили одну дозу за границей).
- В Минздраве отметили, что 97% госпитализированных с COVID-19 в сентябре не были вакцинированы.