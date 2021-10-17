"Будет 10 сложных дней": В СНБО назвали дату начала пика пандемии COVID-19 в Украине

Начало пика заболеваемости коронавирусом в Украине начнется уже через полторы недели. Так считают в СНБО.

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине начнется 25 октября. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

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По мнению Данилова, в конце октября и начале ноября в Украине будет самый сложный период. Также существует беспокойство по обеспечению больниц кислородом.

Алексей Данилов "Мы считаем, что пик будет с 25 октября, и у нас будет 10 дней сложных. Мы рассчитываем, что в больницах будет 50 – 55 тысяч человек одномоментно... Мы считаем, что наша система готова"

Также в Украине появилась потребность в больших объемах кислорода. Сейчас в стране бушует штамм коронавируса "Дельта", а пациентам, инфицированным этим штаммом, сложно поднимать уровень кислорода.

Алексей Данилов "Мы нуждаемся сейчас в очень больших объемах кислорода. Если раньше, когда человек болел, 5 – 7 – 10 – 12 литров хватало, то сегодня у нас есть случаи, когда нужно сразу 15 – 20 – 30".

Ситуация с коронавирусом в Украине

Источник: Минздрав