Более того, следующий штамм COVID-19 может быть более смертельным, чем Дельта или Омикрон. К такому выводу пришли британские ученые.

Внимание Как вовремя распознать инсульт и спасти жизнь: главные признаки и причины

В частности, эпидемиолог Марк Вулхаус из Эдинбургского университета отметил, что распространенное предположение о том, что варианты коронавируса продолжат ослабевать – опасное.

Вариант Омикрон не происходит от Дельты, а появился из совсем другой части генеалогического дерева вируса. Поскольку мы не знаем, откуда появится новый вариант – мы не можем знать также и уровень патогенности, – сказал профессор-эпидемиолог.

После Омикрона вариантов будет больше

Этот тревожный тезис поддержали и другие вирусологи. Так, Дэвид Набарро, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по COVID-19, – также согласен с непредсказуемостью и фактором случайности в вопросе мутации и распространения инфекции.

"После Омикрона вариантов будет больше, и если они будут заразнее, они будут доминировать. Также они могут оказаться более смертельными или иметь более серьезное негативное влияние на организм", – считает ученый.

Что говорят в ВОЗ

В ВОЗ считают, что пандемия коронавируса еще не закончилась, и пока не видно конца и завершения. В организации тоже утверждают, что будут появляться все новые варианты коронавируса.

Однако в своем новогоднем обращении глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что 2022 год может стать последним годом пандемии коронавируса. Но только при условии, если странам мира удастся покончить с несправедливостью и неравенством при распределении вакцин.