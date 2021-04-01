Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации от коронавируса COVID-19 и заверил, что второй дозы хватит всем.

Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации и анонсировал поставки новых партий вакцин. К тому же в мае Украина должна быть обеспечена необходимым количеством вакцин.

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Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным,

– заявил Ляшко.

Виктор Ляшко отметил, что люди должны связаться со своими семейными врачами и при первой возможности вакцинироваться.

Также не должно быть проблем с получением второй дозы препарата, поэтому отказываться от прививки только из-за страха не получить 2 дозы из-за недостатка препарата – не стоит.

Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что в ближайшее время анонсирует следующие поставки вакцины в Украину.

Препарата для второй прививки хватит на всех

Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются по лицензии AstraZeneca. Это – как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она запланирована на май. Тогда вакцина будет, и будет получена вторая прививка,

– сообщил Ляшко.

Обратите внимание! За минувшие сутки прививки против коронавируса получили 17 170 человек. С начала прививочной кампании привито уже 248 736 человек, из них получили 1 дозу – 248 734 человека, завершили вакцинацию, то есть получили две дозы – 2 человека.

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Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала