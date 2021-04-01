Будет ли достаточно второй дозы вакцины против коронавируса: ответ Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации от коронавируса COVID-19 и заверил, что второй дозы хватит всем.
Источник:ТСН
Ляшко призвал украинцев не отказываться от вакцинации и анонсировал поставки новых партий вакцин. К тому же в мае Украина должна быть обеспечена необходимым количеством вакцин.
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Я бы хотел обратиться ко всем, к кому пришел этап вакцинации. В частности, к людям старше 80 лет. Не отказывайтесь от вакцинации, поскольку вы в группе риска и для вас течение болезни является сложным,
– заявил Ляшко.
Виктор Ляшко отметил, что люди должны связаться со своими семейными врачами и при первой возможности вакцинироваться.
Также не должно быть проблем с получением второй дозы препарата, поэтому отказываться от прививки только из-за страха не получить 2 дозы из-за недостатка препарата – не стоит.
Кроме того, Виктор Ляшко отметил, что в ближайшее время анонсирует следующие поставки вакцины в Украину.
Препарата для второй прививки хватит на всех
Вакцина Covishield, которая сейчас используется в Украине, взаимозаменяема со всеми другими вакцинами, которые изготавливаются по лицензии AstraZeneca. Это – как европейская площадка, так и корейская. Когда мы говорим о второй прививке, то она запланирована на май. Тогда вакцина будет, и будет получена вторая прививка,
– сообщил Ляшко.
Какие вакцины уже доступны и вскоре появятся в Украине
- Сейчас вакцинация в стране продолжается препаратом Covishield – все 500 тысяч доз из первой поставки вакцины Covishield будут использоваться только для первой прививки.
- Впрочем 25 марта Индия приостановила экспорт вакцины против коронавируса AstraZeneca, возобновят поставки препарата, вероятно, в апреле.
- В то же время в Украину прибыла партия CoronaVac, но пока ее не используют. Объяснили это тем, что нет нужных документов от компании, которая занималась поставкой препарата "Лекхим".
- Украина ожидает поставку 117 тысяч доз Pfizer в рамках программы COVAX до 15 апреля. Кроме того, Виктор Ляшко сообщил о дополнительном миллионе вакцин Pfizer до июня 2021 года.
- По данным StateWatch, Минздрав потратил около 1,6 миллиарда на закупку вакцины по бюджетной программе. Это 40% от общего объема программы.
Сравнение вакцин против COVID-19 / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала
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