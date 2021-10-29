Данилов отметил, что запастись кислородом заранее в тех объемах, которые сейчас необходимы, невозможно.
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Была необходимость профилактики на заводах, – Данилов
То, что касается этих двух остановившихся заводов, это не была профилактика. Это была потребность. По состоянию на сегодняшний день они уже работают и не имеют проблем. То есть один завод уже работает, а другой будет работать с воскресенья,
– сказал Данилов.
Количество госпитализаций будет только расти
По словам секретаря СНБО, искусственные проблемы создаются в городах, где не могут рассчитать, сколько кислорода им нужно. Это происходит из-за того, что постоянно растет количество больных COVID-19. Данилов убежден: проблема не исчезнет в ближайшее время, ведь количество госпитализаций будет только расти.
Я постоянно настаиваю, что в каждом городе есть община, мэр, управление здравоохранения и это должна быть совместная работа. Не может только Ляшко отвечать за все 497 больниц, работающих с больными коронавирусом. У нас 47 964 человека находятся в больнице,
– объяснил Данилов.
В СНБО ожидают, что в Украине будет 50 – 52 тысяч больных. В больницах – 90 тысяч мест и многим нужен кислород.
Кислород быстро используют из-за Дельты, – Ляшко
Ранее ситуацию с нехваткой кислорода уже объяснял глава Минздрава Виктор Ляшко. Он подчеркнул, что кислород быстро используют из-за штамма Дельта. Ранее в медучреждениях 2 тонны жидкого кислорода использовали в течение недели, сейчас этот объем идет на 1 – 2 дня.
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Для покрытия потребности в кислороде привлекли 35 предприятий, производящих кислород, в том числе 23 – медицинских и 12 – технических.
Какая ситуация с коронавирусом в Украине
За сутки 28 октября в Украине – новый печальный рекорд – 26 870 новых случаев коронавируса, умерли 648 человек. Всего зафиксировали 2 878 674 больных COVID-19, летальных исходов – 66 852. Выздоровели – более 2 миллионов 421 тысяча человек.