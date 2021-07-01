Об этом рассказала гендиректор по развитию цифровых трансформаций минздрава Мария Карчевич. Она подчеркнула, что вакцины Pfizer по госзакупкам предусмотрели достаточно.

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Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Pfizer – возможность хранения ее на точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме + 2 – + 8 в течение 30 дней,

– сказала Карчевич.

В Минздраве считают, что сейчас потенциально можно говорить о том, что Pfizer будет не только в мобильных бригадах, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб) когда будет официальное решение в Украине.

Comirnaty – что известно о препарате Comirnaty (BNT162b2) - именно такое полное название препарата от Pfizer/BioNTech. Это РНК-вакцина.

Главный компонент препарата – молекула матричной РНК, в которой закодирована информация об антигене – белок вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни.

Когда молекула попадает в клетки человека, синтезируется белок, и как следствие формируется иммунный ответ.

Наличие Pfizer в Украине

Будут новые поставки этой вакцины в июле и в ближайшие месяцы.

Вакцин Pfizer в рамках бюджетных закупок ожидают 971 100 доз. Впрочем, в Минздраве считают, что эти цифры могут корректироваться.

Украина уже получила 234 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за государственный счет.

Кроме того, еще 707 850 доз доставили в рамках глобальной инициативы COVAX.

В Минздраве обещают, что еще 356 850 доз поступят в течение недели.

Внимание! За минувшие сутки, 30 июня в Украине иммунизировали 93 186 человек против COVID-19 – одну дозу получили 31 714 человека, полностью иммунизированы 61 472 человека.

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