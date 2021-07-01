Об этом рассказала гендиректор по развитию цифровых трансформаций минздрава Мария Карчевич. Она подчеркнула, что вакцины Pfizer по госзакупкам предусмотрели достаточно.
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Ожидаем изменения температурного режима по вакцине Pfizer – возможность хранения ее на точках вакцинации, пунктах прививки при температурном режиме + 2 – + 8 в течение 30 дней,
– сказала Карчевич.
В Минздраве считают, что сейчас потенциально можно говорить о том, что Pfizer будет не только в мобильных бригадах, но и в пунктах прививки и, возможно, в центрах вакцинации (если так решит штаб) когда будет официальное решение в Украине.
- Comirnaty (BNT162b2) - именно такое полное название препарата от Pfizer/BioNTech. Это РНК-вакцина.
- Главный компонент препарата – молекула матричной РНК, в которой закодирована информация об антигене – белок вируса SARS-CoV-2, который является возбудителем коронавирусной болезни.
- Когда молекула попадает в клетки человека, синтезируется белок, и как следствие формируется иммунный ответ.
Наличие Pfizer в Украине
Будут новые поставки этой вакцины в июле и в ближайшие месяцы.
Вакцин Pfizer в рамках бюджетных закупок ожидают 971 100 доз. Впрочем, в Минздраве считают, что эти цифры могут корректироваться.
- Украина уже получила 234 тысяч доз вакцины Pfizer, закупленной за государственный счет.
- Кроме того, еще 707 850 доз доставили в рамках глобальной инициативы COVAX.
- В Минздраве обещают, что еще 356 850 доз поступят в течение недели.
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