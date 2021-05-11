Украина будет иметь аналогичные европейским сертификаты вакцинации против COVID-19. Об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга 11 мая.

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Максим Степанов “Украинские сертификаты будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую прогнозируемо будут требовать страны Европейского Союза и ВОЗ”.

Требования к паспортам вакцинации

По словам министра, конечного перечня требований к паспортам вакцинации в ЕС пока нет. Работа над этим только продолжается, а украинские специалисты находятся на связи с европейскими коллегами.

Когда в Украине появятся сертификаты вакцинации?

Ожидается, что сертификаты вакцинации появятся в Украине уже с 1 июля 2021 года. Команда Минздрава вместе с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое будет позволять получать сертификаты в режиме онлайн.

Темпы вакцинации

Источник: фейсбук Максима Степанова