Украина будет иметь аналогичные европейским сертификаты вакцинации против COVID-19. Об этом глава Минздрава рассказал во время брифинга 11 мая.
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Максим Степанов
“Украинские сертификаты будут иметь всю необходимую информацию о вакцинации, которую прогнозируемо будут требовать страны Европейского Союза и ВОЗ”.
Требования к паспортам вакцинации
По словам министра, конечного перечня требований к паспортам вакцинации в ЕС пока нет. Работа над этим только продолжается, а украинские специалисты находятся на связи с европейскими коллегами.
Когда в Украине появятся сертификаты вакцинации?
Ожидается, что сертификаты вакцинации появятся в Украине уже с 1 июля 2021 года. Команда Минздрава вместе с Министерством цифровой трансформации разработала соответствующее программное обеспечение, которое будет позволять получать сертификаты в режиме онлайн.
Темпы вакцинации
Источник: фейсбук Максима Степанова
- За минувшие сутки, 10 мая, в Украине против коронавируса вакцинировали всего 2 194 человека. Прививка проводилась 25 мобильными бригадами по иммунизации и 55 пунктами прививки. В Киеве, Винницкой и Луганской областях не вакцинировали ни одного человека.
- С начала вакцинальной кампании от недуга вакцинировались 865 590 украинцев. Лишь 695 из них вакцинировались дважды, то есть полностью закончили иммунизацию.
- По состоянию на 10 мая 2021 года в письмо ожидания вакцинации против COVID-19 записались 531 754 человека.