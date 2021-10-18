Однако, в Минздраве пояснили, что получить вакцину Украина все еще может в рамках глобальной инициативы COVAX.
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"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина за этот механизм”.
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18 июля Украина получила 2 миллиона доз препарата Moderna от США в рамках COVAX. Вакцина стала популярной среди украинцев, а затем препарат закончился в середине августа.
Не все, кто получил первую прививку этим препаратом, смогли получить и вторую дозу. Произошло неравномерное распределение вакцин между первыми и вторыми дозами прививки – то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку не хватило.
В Минздраве рекомендовали комбинацию вакцин – тем, кто получил первую прививку Moderna – предложили сделать вторую препаратом от Pfizer.
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