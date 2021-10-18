Будет ли в Украине еще вакцина Moderna: ответ Минздрава

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Украина пока не ведет переговоры о коммерческих закупках вакцины Moderna против коронавируса.

Однако, в Минздраве пояснили, что получить вакцину Украина все еще может в рамках глобальной инициативы COVAX.

Внимание Сливают вакцину в умывальник за 2 тысячи: как медики подделывают сертификаты вакцинации

Игорь Кузин – главный санврач "По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина за этот механизм”.

Вакцинация препаратом Moderna в Украине: коротко о главном

18 июля Украина получила 2 миллиона доз препарата Moderna от США в рамках COVAX. Вакцина стала популярной среди украинцев, а затем препарат закончился в середине августа.

Не все, кто получил первую прививку этим препаратом, смогли получить и вторую дозу. Произошло неравномерное распределение вакцин между первыми и вторыми дозами прививки – то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку не хватило.

В Минздраве рекомендовали комбинацию вакцин – тем, кто получил первую прививку Moderna – предложили сделать вторую препаратом от Pfizer.

Подробно о вакцине Moderna: эффективность, побочные эффекты, исследования

Актуальная статистика вакцинации против COVID-19

В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.

С начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек: из них получили одну дозу – 7 956 093 человека, получили две дозы, следовательно полностью иммунизированы – 6 490 162 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).

Всего проведено 14 446 255 прививок.

В Минздраве отмечают, что в Украине сейчас достаточно вакцин. Кроме того, медицинская система способна на значительно более высокие темпы вакцинации, однако количество желающих получить прививки – уменьшилось.

МОЗ утвердило новые правила адаптивного карантина / Инфографика 24 канала