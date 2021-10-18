Будет ли в Украине еще вакцина Moderna: ответ Минздрава
Источник:24 канал
Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что Украина пока не ведет переговоры о коммерческих закупках вакцины Moderna против коронавируса.
Однако, в Минздраве пояснили, что получить вакцину Украина все еще может в рамках глобальной инициативы COVAX.
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Игорь Кузин – главный санврач
"По поводу Moderna не ведутся переговоры. Но есть опция получения Moderna от COVAX, и ведутся переговоры, сколько еще может получить Украина за этот механизм”.
Вакцинация препаратом Moderna в Украине: коротко о главном
18 июля Украина получила 2 миллиона доз препарата Moderna от США в рамках COVAX. Вакцина стала популярной среди украинцев, а затем препарат закончился в середине августа.
Не все, кто получил первую прививку этим препаратом, смогли получить и вторую дозу. Произошло неравномерное распределение вакцин между первыми и вторыми дозами прививки – то есть врачи делали первых доз больше и на вторую прививку не хватило.
В Минздраве рекомендовали комбинацию вакцин – тем, кто получил первую прививку Moderna – предложили сделать вторую препаратом от Pfizer.
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Актуальная статистика вакцинации против COVID-19
В течение суток прививки против коронавируса получили 55 897 человек, в частности, первую дозу – 33 680 человек, вторую дозу получили еще 22 217 человек.
С начала вакцинальной кампании привито 7 956 095 человек: из них получили одну дозу – 7 956 093 человека, получили две дозы, следовательно полностью иммунизированы – 6 490 162 человека (из них двое человек получили одну дозу за рубежом).
Всего проведено 14 446 255 прививок.
В Минздраве отмечают, что в Украине сейчас достаточно вакцин. Кроме того, медицинская система способна на значительно более высокие темпы вакцинации, однако количество желающих получить прививки – уменьшилось.
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