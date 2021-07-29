Будет ли в Украине локдаун осенью: прогноз главного санитарного врача

Все зависит от того, как быстро будет завершено вакцинацию групп риска и всего населения, и какое количество случаев заболеваний коронавирусом будет регистрироваться.

Об этом в интервью рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. По его словам, многие страны показывают, что при достаточном уровне охвата вакцинацией им удалось или вовсе отменить карантин, или значительно сократить летальность и даже заболеваемость.

Также по теме: По 100 долларов за укол: жителям Нью-Йорка заплатят за прививки против COVID-19

Игорь Кузин "Сейчас мы используем адаптивный карантин, работающий по фиксированным показателям. У нас есть общее условие: если в двух или более регионах в течение определенного времени превышено 2 или больше показателей, то Украина будет переходить на следующий эпидемический уровень – то есть желтый, оранжевый или даже красный".

Главный санитарный врач отметил, что по итогам нескольких прошлых дней большинство областей находится на уровне плато.

Опасную тенденцию демонстрирует Киев, Харьковская и Луганская области. Там мы должны усилить систему обнаружения и изоляции контактных лиц и убедиться, что на уровне ОТО применяют адекватные противоэпидемические меры,

– сказал Кузин.

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация против коронавируса SARS-CoV-2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 миллионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 миллионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами AstraZeneca, Comirnaty/Pfizer-BioNTech и CoronaVac/Sinovac Biotech.

С начала вакцинальной кампании привито 3 350 502 человека, из них получили одну дозу – 3 350 500 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 1 874 958 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала

