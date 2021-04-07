Обязательное медицинское страхование должно заработать в Украине в 2023 году. Сейчас правительство изучает модель процесса страхования, по которой будут писать закон.

Глава парламентского комитета здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, нардеп "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что медицинское страхование должно развиваться в рамках НСЗУ.

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Михаил Радуцкий “В 2023 году в Украине должно быть обязательное медицинское страхование. Сегодня мы работаем над выбором модели. Как только определим модель, начнем писать закон”.

Как отметил "слуга народа", по объективным причинам медицинское страхование нельзя внедрить раньше из-за очень высокого процента "черной" зарплаты в стране.

Каким будет медицинское страхование

Также Радуцкий поделился видением модели медицинского страхования в Украине.

Михаил Радуцкий “Мое видение: медицинское страхование должно развиваться в рамках НСЗУ. НСЗУ – это не медики, это финансисты, они считают деньги, отвечают за стандарты качества, выполняют контрольные функции”.

Что предусматривает страхование

Медицинское страхование гарантирует компенсацию расходов на лекарства и оказание медицинской помощи в случае проблем со здоровьем, которые соответствуют страховому случаю.

Это делается за счет страховых резервов и, как правило, при наличии договора со страховой медицинской организацией. При этом человек должен уплачивать взносы в соответствующие фонды.