Об этом он сообщил в интервью изданию. По словам Ляшко, он делает все возможное, чтобы украинцы могли и хотели вакцинироваться.

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Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть.

Виктор Ляшко “Сейчас я реально вижу, что есть спрос на вакцинацию. По нашим оценкам и опросам, 60% украинцев, взрослого населения, готовы сделать прививку добровольно и безвозмездно. Зачем кого-то обязывать? А дальше будем видеть ”.

Он отметил, что в первую очередь нужно полностью обеспечить страну вакцинами и расширить количество пунктов прививки, а уже после этого убеждать сделать прививки всем, кто в этом нуждается в первую очередь.

Ляшко рассказал, что Минздрав имеет методы, которые помогут стимулировать население к вакцинации. Но не указал о чем идет речь.

Давайте, я не буду сейчас их анонсировать, потому что многие подумают: не буду сейчас вакцинироваться, буду ждать "плюшечок". Нужно вакцинироваться, у каждого в семье должен быть такой постулат – прежде всего заботиться о своем здоровье и здоровье своих близких,

– сказал Ляшко.

Вакцинация в Украине: коротко

Вакцинация против коронавируса SARS CoV 2 началась в Украине 24 февраля 2021 года.

В начале апреля Минздрав заявил о намерении обеспечить возможность прививки 60-70% взрослого населения Украины до конца 2021 года. Это 47 милионов прививок против COVID-19.

Новый министр здравоохранения Виктор Ляшко пообещал вакцинировать от коронавируса 5 милионов украинцев за лето.

Сейчас в Украине проводят прививку тремя препаратами AstraZeneca, Comirnaty / Pfizer-BioNTech и CoronaVac / Sinovac Biotech.

С начала прививочной кампании в Украине привито 2476634 человека. По крайней мере, одну дозу вакцины получили – 2 476 632 человека. В то же время полностью иммунизированы, то есть получили 2 дозы препарата – 1 305 882 граждана страны (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 782 514 прививок.



План вакцинации украинцев / Источник: Минздрав / Инфографика 24 канала