Об этом в эфире 24 канала рассказал бывший заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк. Он отметил, что необходимо не игнорировать иммунизацию.

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"Будет непросто, как бы мы ни готовились. Единственный путь – это защищать себя через вакцинацию", – подчеркнул он.

Какая ситуация с коронавирусом в Европе

Ковтонюк рассказал, что во всех странах Европы, даже в тех, где высокий уровень вакцинации, была или есть волна штамма Дельта. Однако очень отличается ситуация по смертности и госпитализации.

"Там, где уровни вакцинации низкие, был высокий уровень госпитализации и смертности. Поэтому вакцинация показывает, что она себя оправдывает. Ее главная цель – предотвращать тяжелое течение болезни и смерти", – пояснил Ковтонюк.

Что может побудить к вакцинации

Ексзаступник министра здравоохранения подчеркнул, что в других странах хорошо видно, когда с началом роста заболеваемости люди активнее идут вакцинироваться. Например, Израиль одним из первых вакцинировал более 50% населения. Когда отметка дошла до 55 – 60% людей, то кампания остановилась.

Это продолжалось почти пол года. Вот такая стагнация, пока не пришел штамм Дельта и не начался уровень заболеваемости,

– пояснил Ковтонюк.

После этого кампания оживилась и сейчас она снова динамична. Экс-заместитель министра отметил, что это мобилизует людей и он надеется, что в Украине будет так же.

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Однако Ковтонюк рассказал, что общий процент вакцинированных в Украине слишком мал, чтобы как-то удержать осеннюю волну. Он считает, что, по крайней мере на осень, вакцинация на уровне населения не будет защитным фактором.

"На индивидуальном уровне – да, она будет обеспечивать нам защиту, а на уровне населения все же мы эту волну должны еще пережить", – подытожил Ковтонюк.

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