Как будет работать COVID-паспорт: Еврокомиссия опубликовала рекомендации
В Евросоюзе работают над требованиями к международному COVID-паспорту, который обеспечит свободное передвижение между странами. Сегодня, 17 марта Еврокомиссия представила разработанный документ – это цифровой зеленый сертификат.
Источник:пресс-служба ЕК
Кому и как будут выдавать документ
Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. Документ планируют запустить к лету.
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Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и достоверности сертификата.
Какие данные будут в паспорте
Сертификат содержит – имя, дату рождения, дату выдачи, сведения о вакцине/тест/выздоровлении и уникальный код сертификата.
Где будет действовать COVID-паспорт
- Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.
- Документ будут выдавать гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.
- Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.
Это временная мера
Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено, если ВОЗ объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за COVID-19.
Важно, что документ о вакцинации должны выдавать независимо от типа препарата, которым будут проводить прививки. В то же время сертификат могут ограничить вакцинами, получившими регистрацию ЕС. Но, отдельные страны могут принимать сертификаты и с другими вакцинами.
Какие вакцины одобрены ЕС:
- BioNTech и Pfizer
- Moderna
- AstraZeneca
- Janssen Pharmaceutica NV
Относительно тестов, во внимание будут принимать результаты тестов NAAT (в частности, тесты RT-PCR) и экспресс-тесты на антигены.
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