В Евросоюзе работают над требованиями к международному COVID-паспорту, который обеспечит свободное передвижение между странами. Сегодня, 17 марта Еврокомиссия представила разработанный документ – это цифровой зеленый сертификат.

Кому и как будут выдавать документ

Цифровой зеленый сертификат буду выдавать тем, кто вакцинировался, получил отрицательный результат теста или выздоровел от COVID-19. Документ планируют запустить к лету.

К теме Ситуация с коронавирусом хуже, чем была в декабре: к чему готовиться

Сертификат будет бесплатным, доступным в цифровом или бумажном формате, официальным языком страны, выдавшей сертификат, а также английском.

Он будет включать QR-код для обеспечения безопасности и достоверности сертификата.

Какие данные будут в паспорте

Сертификат содержит – имя, дату рождения, дату выдачи, сведения о вакцине/тест/выздоровлении и уникальный код сертификата.

Обратите внимание! Согласно рекомендациям Еврокомиссии, если какая-то из стран потребует тест или изоляцию по прибытию от тех, у кого есть сертификат, она должна уведомить Еврокомиссию и все остальные страны и аргументировать целесообразность подобных мер.

Где будет действовать COVID-паспорт

Цифровой зеленый сертификат будет действителен во всех странах ЕС открыт для Исландии, Лихтенштейна, Норвегии, а также Швейцарии.

Документ будут выдавать гражданам ЕС и членам их семей, независимо от их национальности.

Сертификат также планируют выдавать и тем, кто не является гражданами стран ЕС.

Это временная мера

Цифровой зеленый сертификат является временной мерой. Его действие будет приостановлено, если ВОЗ объявит об окончании международной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения из-за COVID-19.

Важно, что документ о вакцинации должны выдавать независимо от типа препарата, которым будут проводить прививки. В то же время сертификат могут ограничить вакцинами, получившими регистрацию ЕС. Но, отдельные страны могут принимать сертификаты и с другими вакцинами.

Какие вакцины одобрены ЕС:

BioNTech и Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Janssen Pharmaceutica NV

Относительно тестов, во внимание будут принимать результаты тестов NAAT (в частности, тесты RT-PCR) и экспресс-тесты на антигены.