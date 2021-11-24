Об этом сообщили в Национальной академии наук Украины. Они опубликовали обзор и прогнозы по эпидемиологической ситуации в стране.

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Согласно данным ученых, в настоящее время среднее количество новых заражений в Украине уменьшилось до 15 484 человек в день. Среднее количество летальных исходов составляет 619 смертей в день в среднем за последнюю неделю.

Сколько новых случаев ожидать

Согласно прогнозным вычислениям, среднее количество новых случаев будет составлять:

в течение недели 24 – 30 ноября 2021 года – в пределах 13 053 – 13 830 больных;

в течение 1 – 7 декабря 2021 года – от 10 284 до 11 377 больных.

Пик смертности

Национальная академия наук Украины заявила, что пик смертности от COVID-19 в Украине уже пройден.

Также ученые отметили, что по предварительному анализу излишней смертности выяснилось, что общая смертность от причин, связанных с COVID-19, в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от коронавируса. Таковы данные за весь период эпидемии в Украине.

Справка. Кроме того, снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах Украины, кроме Закарпатской и Кировоградской областей.

Актуальная статистика больных

Источник: Минздрав Украины