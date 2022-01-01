Будет защищать от COVID-19 всю жизнь: японские ученые разрабатывают новую вакцину

Японские ученые сейчас разрабатывают совершенно инновационную вакцину против коронавируса. Планируется, что она должна защищать организм человека против этой инфекции на протяжении всей жизни.

Пожизненный иммунитет

За разработку взялась группа ученых из Токийского института медицинских наук.

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Что известно о новой вакцине

Вакцину от оспы, которую взяли за основу, разработал британский врач Эдвард Дженнер в XVIII веке.

Она содержала в себе безопасный для человека вирус коровьей оспы. В конце концов, она и помогла человечеству преодолеть смертельное заболевание.

Идея японских ученых в том, чтобы создать рекомбинантный вирус осповакцини, который содержит спаечный белок вируса SARS-CoV-2 – тот, что вызывает COVID-19. По их мнению, такой подход может привести к тому, что выработается пожизненный клеточный иммунитет против коронавируса.

Препараты, использующие вектор вируса осповакцины, являются самыми мощными из всех,

– сказал один из разработчиков Митинори Кохара.

Эксперименты успешны, однако есть нюанс

Эксперименты провели на мышах. Ученые использовали рекомбинантный вирус осповакцины, кодирующий ген птичьего гриппа. Результаты показали высокие уровни антител, которые сохранялись более 20 месяцев. При этом все вакцинированные мыши смогли выжить.

Однако разработчики предостерегли, что такой тип вакцины имеет небольшие побочные эффекты. Но и препарат не требует особых способов транспортировки и хранения.

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Когда начнутся испытания на людях