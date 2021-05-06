Этот патч похож на кусочек пластыря – его крепят на кожу, после чего он быстро и абсолютно безболезненно вводит лекарства. Многие микроскопических игл из льда могут доставить в организм большое количеством препарата, после чего растворяются бесследно.

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Новый вид инъекций разработали ученые из Городского университета Гонконга. Они уже успели проверить свое изобретение на лабораторных мышах, больных раком.

Схема инъекции патчем на лабораторных мышах / City University of Hong Kong

С помощью патча с ледяными микроиглами можно доставить иммунные или стволовые клетки в нужную часть пациента.

Как работает патч с ледяными микроиглами:

Необходимые клетки помещаются в полости ледяных микроигл;

Во время нанесения заплаты иглы вводятся под кожу, тают и доставляют препарат в организм.

Микроиглы из льда стоят значительно дешевле, чем из полимеров. И при этом сам лед еще и помогает сохранять клетки при подготовке к инъекции.

Исследователи успешно сделали онкобольным мышам такую ​​инъекцию и сумели запустить у подопытных выраженный иммунный ответ.