Будущий вице-президент США Камала Харрис 29 декабря вакцинировалась против коронавируса. Она прививалась препаратом от компании Moderna.

Камала Харрис вакцинировалась против коронавируса вместе со своим мужем Дугом Эмхоффом. Они сделали это в прямом эфире, который транслировал телеканал CBS News.

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Супругов прививали в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне. После инъекции Харрис прокомментировала, что "это было легко и относительно безболезненно".

К слову, на прошлой неделе против коронавируса вакцинировался избранный президент США Джо Байден. Его прививали препаратом от фармкомпаний от Pfizer и BioNTech. Этим же препаратом вакцинировался действующий вице-президент США Майк Пенс.

"That was easy!"



Watch the moment Vice President-elect Kamala Harris received Moderna's COVID-19 vaccine shot https://t.co/yg45Mqjooe pic.twitter.com/I31J5MdDaH — CBS News (@CBSNews) December 29, 2020

Вакцинация в США: что известно