Будущий вице-президент США вакцинировалась против COVID-19 в прямом эфире
Будущий вице-президент США Камала Харрис 29 декабря вакцинировалась против коронавируса. Она прививалась препаратом от компании Moderna.
Камала Харрис вакцинировалась против коронавируса вместе со своим мужем Дугом Эмхоффом. Они сделали это в прямом эфире, который транслировал телеканал CBS News.
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Супругов прививали в Объединенном медицинском центре в Вашингтоне. После инъекции Харрис прокомментировала, что "это было легко и относительно безболезненно".
К слову, на прошлой неделе против коронавируса вакцинировался избранный президент США Джо Байден. Его прививали препаратом от фармкомпаний от Pfizer и BioNTech. Этим же препаратом вакцинировался действующий вице-президент США Майк Пенс.
Вакцинация в США: что известно
- Вакцина от Pfizer и BioNTech 11 декабря получила разрешение на экстренное использование от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA).
- 18 декабря в стране одобрили второй препарат – вакцину от компании Moderna.
- До апреля 2021 года в США от коронавируса планируют вакцинировать 100 миллионов граждан.
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