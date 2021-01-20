Как будут контролировать производителей медицинского каннабиса:в парламенте готовят законопроект
В "Слуге народа" готовят законопроект, который определит порядок работы производителей медицинского каннабиса. Речь идет об учете производителей растений, которые будут передавать сырье фармацевтам для изготовления препаратов.
Подобные законы уже функционируют в ряде европейских стран
Над законопроектом работает председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Об этом сама нардеп сообщила в комментарии Укринформу.
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Украина должна разработать четкие правила выработки и оборота каннабиса в медицинских целях, как это сделали Финляндия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Словакия и другие. При этом крайне важно урегулировать четкий порядок контроля и учета производителей растений,
– сказала Третьякова.
В парламенте 4 проекта по обороту медицинского каннабиса
Сейчас в парламенте уже зарегистрировали 4 законодательные инициативы относительно законодательного оборота медицинского каннабиса. Сначала их должен рассмотреть профильный комитет – по вопросам здоровья нации.
Третьякова отметила, что на сегодня более 2 миллионов граждан в Украине нуждаются в лечении препаратами, содержащимися медицинскую марихуану.
Что известно о легализации медицинской марихуаны в Украине?Вопрос легализации медицинского каннабиса президент Зеленский внес во всеукраинский опрос, который провели одновременно с местными выборами осенью 2020 года. За легализацию проголосовали почти 65% опрошенных. В парламенте сразу создали рабочую группу, которая работает над разработкой соответствующих законопроектов.
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