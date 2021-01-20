В "Слуге народа" готовят законопроект, который определит порядок работы производителей медицинского каннабиса. Речь идет об учете производителей растений, которые будут передавать сырье фармацевтам для изготовления препаратов.

Подобные законы уже функционируют в ряде европейских стран

Над законопроектом работает председатель парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова. Об этом сама нардеп сообщила в комментарии Укринформу.

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Украина должна разработать четкие правила выработки и оборота каннабиса в медицинских целях, как это сделали Финляндия, Франция, Германия, Австрия, Бельгия, Чехия, Дания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Словакия и другие. При этом крайне важно урегулировать четкий порядок контроля и учета производителей растений,

– сказала Третьякова.

В парламенте 4 проекта по обороту медицинского каннабиса

Сейчас в парламенте уже зарегистрировали 4 законодательные инициативы относительно законодательного оборота медицинского каннабиса. Сначала их должен рассмотреть профильный комитет – по вопросам здоровья нации.

Третьякова отметила, что на сегодня более 2 миллионов граждан в Украине нуждаются в лечении препаратами, содержащимися медицинскую марихуану.

Обратите внимание! Как отметила нардеп в декабре 2020 года комиссия ООН по наркотическим средствам исключила медицинскую марихуану с самой опасной категории наркотиков.