Отказ от клинических исследований

Об этом идет речь на сайтах Pfizer, Lilly, AbbVie и представителей Sanofi и MSD. А клинические исследования в России – обязательное условие для регистрации препаратов в стране. Поэтому в ближайшее время новых лекарств у оккупантов не будет.

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В Pfizer заявили, что перенесут все клинические испытания на альтернативные площадки за пределы россии. Компания занимается четырьмя онкологическими препаратами, два из которых применяются в гематологии (заболевании крови).

Sanofi временно приостановила набор новых пациентов во все клинические исследования на территории России. Компания сейчас проводит в России испытания препаратов для терапии неконтролируемой астмы тяжелой степени, метастазирующего рака желудочно-кишечного тракта, системного идиопатического ювенильного артрита у детей и подростков, аутоиммунного нервно-мышечного заболевания (миастении гравис).

Pfizer, Lilly, Sanofi, Bayer, MSD и Novartis также заявили о прекращении инвестиций

Последствия остановки клинических исследований

Эксперты считают, если пауза в клинических исследованиях затянется, новое лекарство будет появляться на российском рынке с большим отставанием. Срок появления инновационных препаратов растянется до отмены санкций.