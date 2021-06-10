Будут ли миксовать в Украине COVID-вакцины

Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, будут ли смешивать в Украине вакцины против коронавируса. Это когда одну дозу делают одним препаратом, а вторую – другим.

Сейчас такую возможность изучает Великобритания. Но смешивание вакцин в Украине пока не предусмотрено.

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Если будут рекомендации ЕС или ВОЗ, то в стране есть механизмы, по которым мы можем адаптировать это. Пока в Украине человек, который, например, вакцинирован первой дозой CoronaVac, вторую дозу такую же получит. Сейчас у нас не предусмотрено смешивание вакцин,

– рассказал Кузин.

В то же время он добавил, что пока в некоторых странах проводят исследования смешивания вакцин, которые только публикуются.

Результаты предыдущих исследований показывают, что иногда это может быть действительно эффективным опытом.

Но они (исследования – 24 канал) изучают опыт, который произошел случайно – когда поставка второй дозы препарата задерживалась, и люди вынуждены были делать прививки другим типом. Сейчас эти данные публикуются,

– отметил главный санврач страны.

Какими препаратами вакцинировали украинцев по состоянию на 10 июня:

Привито вакциной Covishield (AstraZeneca) – 487 083,

Привито вакциной Coronavac – 282 357,

Привито вакциной Cominarity (Pfizer-Biontech) – 242 194,

Привито вакциной AstraZeneca – 352 544,

Привито вакциной Janssen (Johnson & Johnson's) – 390.