К противникам вакцинации такие меры возможны
Игорь Кузин считает, что для того, чтобы вводить какие-либо карательные меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.
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То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры,
– заявил Кузин.
По словам санврача, одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а результат сообщать работодателю.
Динамика COVID-вакцинации в Украине
Источник: Минздрав
- За минувшие сутки, 26 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали рекордное количество людей. Жители из разных уголков страны получили аж 173 435 прививок.
- Всего прививки получили 5 208 200 человек. В частности, 5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.
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