Будут ли наказывать в Украине противников вакцинации: позиция Минздрава

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин рассказал, будут ли в стране вводить карательные меры для невакцинированных. В частности, в Минздраве считают нецелесообразными подобные меры, но не исключают такую вероятность на будущее.

К противникам вакцинации такие меры возможны

Игорь Кузин считает, что для того, чтобы вводить какие-либо карательные меры, нужно убедиться, что каждый человек имел доступ к вакцинации.

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То есть сначала надо всех обеспечить вакцинами. Уже после того, как остались одни противники вакцинации, применять более жесткие меры. Однако, я уверен, что в Украине не будут применять какие-то карательные меры,

– заявил Кузин.

Принцип: вакцинируйся или тестируйся

По словам санврача, одним из путей, как балансировать между запретом и разрешениями, есть вариант, когда невакцинированные могут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а результат сообщать работодателю.

Динамика COVID-вакцинации в Украине

Источник: Минздрав

За минувшие сутки, 26 августа, в Украине против COVID-19 вакцинировали рекордное количество людей. Жители из разных уголков страны получили аж 173 435 прививок.

Всего прививки получили 5 208 200 человек. В частности, 5 208 198 из них получили первую дозу препарата, а полностью иммунизированы и получили две дозы – 3 427 847 граждан.

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