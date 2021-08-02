Будут ли новые ограничения во время нового карантина: ответ Минздрава

Правительство пока не планирует вводить дополнительные карантинные ограничения внутри Украины. Нормы будут пересматриваться в зависимости от изменения эпидситуации из-за коронавируса.

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что сейчас есть лишь одно существенное изменение к внедрению вероятного локдауна.

К теме COVID-19 в Украине: госпитализированных больше, чем инфицированных

Речь идет о запрете на работу школ в регионах желтой, оранжевой и красной зоны, если там привиты менее 80% сотрудников.

В случае возможной вспышки мы будем учитывать показатели охвата прививками и в соответствии с этим принимать те или иные решения. Пока рано говорить о конкретных условиях, но мы точно будем рассматривать возможность частичного ослабления ограничений для вакцинированного населения,

– сообщил главный санитарный врач.

Коротко о карантине в Украине

В стране продолжается адаптивный карантин. В то же время 7 июня Кабмин ослабил ограничения – ресторанам и кафе разрешили работать круглосуточно. Возобновили работу также гостиницы, кемпинги, хостелы.

Сейчас можно проводить концерты и массовые мероприятия, однако определенные ограничения останутся. В частности, наполненность зала не должна превышать двух третей мест.

Уже 28 июля одобрили изменения в постановлении о карантине, которыми предусмотрели, что работа школ в красной зоне будет продолжена, если там будет вакцинировано не менее 80% работников.

Подробно Работа школ во время карантина: Ляшко объяснил, будут ли принудительно вакцинировать учителя